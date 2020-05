Editorial: A importância do exemplo

Por muitas explicações que se tente, por muita volta que se dê, por muito esforço que se faça agora para conter o mal e por muito que se diga que o importante é seguir em frente e resolver o problema. Há um assunto que ainda não foi devidamente explicado, mas sobre o qual se deve falar, ponderar e com ele aprender, até porque estão a surgir pequenas réplicas.

O que aconteceu no aeroporto 4 de Fevereiro em Março, com passageiros de determinados voos, com a mania de alguns angolanos se julgarem seres superiores aos outros, permitiu a entrada e disseminação do novo Coronavírus em Angola. Foi um vergonhoso apagão cerebral. Mas como se fez do assunto tabu, por implicar certos nomes, outros seres iluminados fazem o que fazem da cerca sanitária sobre Luanda. E já não há moral para determinados governantes falarem alto sobre isto, deram o mau exemplo.