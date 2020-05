Impacto da Covid-19 junta BNA e associação industrial

O encontro entre os responsáveis do Banco Nacional de Angola e da Associação Industrial de Angola (AIA) resumiu-se a uma breve apresentação do panorama da política monetária e cambial.

O Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola realizou, recentemente, um encontro com a Associação Industrial de Angola, tendo sido abordados temas relacionados com o impacto da Covid-19 na economia nacional, com particular realce ao apoio ao sector produtivo de forma a aliviar as pressões sobre as tesourarias das empresas, permitindo a continuidade das suas actividades e, consequentemente, a manutenção de postos de trabalho.

“O encontro resumiu-se a uma breve apresentação do panorama da política monetária e cambial, tendo sido sublinhado o pacote normativo implementado para o apoio ao sector produtivo, de forma a promover a concessão de crédito para produção nacional convindo a reduzir a dependência excessiva da importação de bens e serviços”, bem como contribuir para a sustentabilidade das contas externas do país e a criação de mais postos de trabalho”, lê-se em nota do BNA.

No seguimento e com o intuito de reforçar a adequada integração da produção nacional, a AIA evocou um conjunto de propostas, tendo reafirmado um compromisso de participação activa e apoio às medidas relativas à estabilidade da economia nacional.