PIIM chega ao município do Cubal

Depois de terem sido implementados os projectos do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) no Balombo, Catumbela, Baía-Farta e Chongoroi, o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, vai proceder, nesta Quinta-feira, 21, ao lançamento deste programa no município do Cubal, 180 quilómetros a Sul da sede da província.

Para o Cubal estão contempladas nove acções aprovadas, consubstanciadas na construção de 3 novas escolas com 7 salas de aulas, a edificação de um posto policial na localidade do Lomaum, um centro médico na Comuna de Yambala, além da terraplanagem de 62 quilómetros da sede municipal às sedes comunais.

O PIIM na província de Benguela conta já com três projectos sociais no Balombo, nomeadamente a construção de duas escolas de sete salas de aulas e a terraplanagem do troço Balombo- Makamombolo, numa extensão de 62 quilómetros.

No município da Catumbela estão contemplados nove obras, sendo quatro escolas de sete salas de aulas cada e cinco postos de saúde para as comunidades da sede comunal da Catumbela, Praia Bebé, Biópio e Gama.

Já na Baía- Farta estão em fase de implementação seis projectos que incluem a construção de quatro escolas, asfaltagem de cerca de um quilómetro de estrada e terraplanagem de 40 quilómetros da sede municipal para a povoação do Muaningo, zona marítima Sul.

No município do Chongoroi, 150 quilómetros a Sul de Benguela, as sedes comunais da Bolonguera e Camuine poderão ver as suas vias de acesso terraplanadas, além da construção de uma escola com sete salas de aulas. Em toda a província, foram aprovados 62 projectos, sendo o sector da Educação o mais contemplado, prevendo-se construir 28 novas escolas, totalizando 231 salas de aulas, podendo vir a absorver 19 mil e 170 alunos.

O PIIM foi lançando a 27 de Junho de 2019 pelo Presidente da República e está a ser implementado nos 164 municípios e prevê o desenvolvimento de um número elevado de projectos e acções, como propósito do Governo fazer dos municípios o centro do desenvolvimento nacional.