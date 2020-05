Wiliete aposta em novas modalidades

O Wiliete Sport Clube de Benguela tem em perspectiva a massificação de escalões de formação em andebol, atletismo e xadrez, afirmou, ontem, o vice-presidente do clube, Victorino Visele.

Em entrevista à Angop, o vice-presidente do clube, Victorino Visele, disse que o arranque destas modalidades estava previsto para o mês de Fevereiro, acção condicionada devido à pandemia da Covid-19.

Victorino Visele referiu que esta realidade já ocorre ao nível do futebol, onde estão em movimentação três escalões (iniciados, juvenis e juniores).

O vice-presidente do clube salientou como principais linhas de força, para o novo mandato, a busca de fontes de rendimento através de parceria com o empresariado nacional, para a participação da equipa de futebol no girabola Zap.

Acrescentou que, apesar de não ter sido aberto oficialmente o processo de mobilização e angariação de novos sócios, fruto da dinâmica imprimida pela direcção do clube, acrescida da prestação da equipa no último Girabola, foi possível o ingresso de novos sócios. O clube controla 847 associados, todos com quotas regularizadas.

A direcção do clube reeleita tem como presidente Wilson Faria, director para as finanças José Carlos Vitoqueca, e vogal Pedro Fernado Sapi.

O clube, fundado a 14 de Setembro de 2018, tem como campo oficial o Estádio Nacional de Ombaka.