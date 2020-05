China opõe-se firmemente às vendas de armas dos EUA a Taiwan

A China se opõe, firmemente, às vendas de armas dos EUA para a região chinesa de Taiwan, disse na Quinta-feira, Ma Xiaoguang, porta-voz do Departamento dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado.

A China se opõe resolutamente a que os Estados Unidos tenham laços militares ou qualquer outra forma de contacto oficial com Taiwan, disse Ma.

Ma fez as observações ao responder a uma pergunta sobre a aprovação do Departamento de Estado dos EUA de um plano para vender armas no valor de USD 180 milhões para Taiwan.

“A autoridade do Partido Progressista Democrático de Taiwan comprou repetidamente armas dos EUA com o dinheiro dos contribuintes. Isso só prejudicará a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan e prejudicará os interesses do povo de Taiwan”, disse ele.