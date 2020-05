Ciclone mata ao menos 82 e inunda partes da Índia e do Bangladesh

Retiradas em massa organizadas pelas autoridades, antes da chegada do ciclone Amphan, salvaram vidas, mas a extensão total das baixas e dos danos infligidos pelo ciclone a propriedades só será conhecida quando as comunicações forem restabelecidas, disseram as autoridades.

No Estado indiano de Bengala Ocidental, ao menos 72 pessoas morreram, afirmou nesta Quinta-feira a ministra-chefe, Mamata Banerjee. Na vizinha Bangladesh, os primeiros registos indicavam 10 mortes.

A maioria das mortes foi causada por árvores arrancadas por ventos que chegaram a 185 quilómetros por hora e por uma maré de tempestade de cerca de cinco metros que inundou áreas costeiras baixas quando o ciclone passou diante do Golfo de Bengala na Quarta-feira.

“Nunca vi um ciclone assim na minha vida. Parecia o fim do mundo. Tudo que eu podia fazer era rezar… Alá todo-poderoso nos salvou”, disse Azgar Ali, morador de 49 anos do distrito de Satkhira, no litoral de Bangladesh, à Reuters.

Designado como um super ciclone, o Amphan enfraqueceu desde que chegou ao continente. Seguindo terra adentro através do Bangladesh, ele foi rebaixado pelo escritório climático da Índia para uma tempestade ciclónica nesta Quinta-feira, e se prevê que se reduzirá a uma depressão mais tarde.

Mohammad Asaduzzaman, agente policial graduado de Satkhira, descreveu a destruição que o Amphan deixou no seu percurso.

“A devastação é enorme. Muitos vilarejos estão inundados. Ele arrancou telhados de estanho, rompeu linhas de energia e arrancou árvores”.

É cada vez maior o receio de inundação em Sundarbans, uma região ecologicamente frágil que se estende pela fronteira entre Índia e Bangladesh e é conhecida pelas florestas de mangues espessas e suas reservas de tigres.

“A maré de tempestade submergiu certa parte da floresta”, disse Belayet Hossain, autoridade florestal do lado bengalês da floresta. “Vimos árvores arrancadas, os telhados de estanho das torres de guarda a voarem para longe”, disse.

Do lado indiano de Sundarbans, a autoridade de um vilarejo disse que as margens que cercam uma ilha baixa onde cerca de 5 mil pessoas moram foram inundadas e que não conseguiu contactar as autoridades para pedir ajuda.

“Não conseguimos informá-las sobre nada desde a noite passada”, disse Sanjib Sagar à Reuters.