Deliberação N.⁰ 003/2020

No momento em que a sociedade Angolana se mobiliza para mitigar os efeitos da Pandemia do Coronavírus, o Conselho Directivo da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA), reunido em sessão ordinária no dia 20 de Maio deliberou o seguinte:

1- Destacar pela positiva o empenho dos órgãos de comunicação social na divulgação das medidas adoptadas pelo Executivo e na mobilização da sociedade para a observância das medidas de biossegurança tendo em vista impedir uma maior disseminação do vírus entre a população.

2- Tomar boa nota das inovações tecnológicas introduzidas na comunicação social particularmente nas emissoras de televisão que têm conduzido a uma diversificação das fontes de informação com recurso a plataformas digitais e ao melhoramento da qualidade do produto oferecido com a introdução da tecnologia 3D.

3- Saudar a introdução da linguagem gestual na apresentação do ponto de situação da evolução da pandemia do Covid-19, exortando as emissoras de TV a criarem condições para a sua inclusão nos seus principais programas, contribuindo deste modo para garantir a acessibilidade à informação de pessoas com deficiência.

4- Apelar a um melhor e mais cuidado tratamento da legendagem de modo a evitar- se a repetição de identificações incorrectas de pessoas e acontecimentos que podem ter outras consequências para a credibilidade do jornalismo profissional.

Finalmente, a ERCA exorta a colaboração estreita das entidades envolvidas na mitigação dos efeitos do COVID-19, dirigindo este apelo em particular aos órgãos de comunicação social no sentido dos mesmos não empolarem determinadas situações pontuais, o que apenas serve para aumentar a tensão social num momento que é particularmente difícil para todos e muito especialmente para as autoridades que têm responsabilidades maiores na manutenção da ordem e tranquilidade públicas.

Luanda, aos 20 de Maio de 2020.

O Conselho Directivo