Editorial: Gente sem alma

No Cuanza-Sul a PGR está a investigar denúncias sobre um possível desvio de dinheiro que serviria para o combate à Covid- 19, o que não é novidade, dada a ligeireza das mãos com que vários agentes do Estado tratam daquilo que deveria servir para beneficiar a comunidade.

Começa a ser preocupante o nível de insensibilidade de certas pessoas. Estamos numa situação em que a salvação de cada um depende da salvação de todos, em que não ser infectado significa que o outro não o está também. Enfrentamos uma doença de que não se conhece cura, não sabemos quem dela vai sair vivo, mas ainda assim há quem tenha tempo para pensar apenas no seu umbigo. E quem fala do Cuanza-Sul fala de outras províncias, fala do que aconteceu com o avião fretado pelo Estado que afinal trouxe também mercadoria privada “clandestina”. Há realmente gente sem alma.