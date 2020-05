Fazenda Tuadissanga prevê produzir mais de 200 toneladas de peixe

Localizada no município de Cangola, a cinco quilómetros do município sede da província do Uíge, a fazenda Tuadissanga prevê produzir um total de 200 toneladas de peixe tilápia (cacusso), por ano, com a construção de 10 novos tanques bem como diversos tipos de produtos agrícolas