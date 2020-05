10 de Maio é a data da comemoração da escravatura em França.

E desde 2001, data da sua introdução oficial, é a primeira vez que a França metropolitana honra a memória dos escravos e comemora a abolição da escravatura em circunstâncias tão particulares por causa do confinamento causado pela pandemia de Covid -19. A cerimônia solene, que geralmente é organizada e presidida com pompa pelo próprio Presidente da República, foi presidida pelo primeiro-ministro, que não proferiu nenhum discurso e ficou apenas alguns minutos. Foi, portanto, uma pequena cerimônia, breve e com poucas pessoas, uma dúzia de personalidades.

«Lembremo-nos dos heróis da liberdade que se levantaram contra a escravatura”, escreveu o Presidente Emmanuel Macron na sua página no Facebook. Como os outros, eu também estava confinado, mas tinha que encontrar uma maneira de lembrar-me desses heróis e dessa data dentro da minha casa. Então, decidi participar na comemoração revisitando a história do Amo, o Africano da Guiné, que hoje partilho aqui convosco, para continuar o nosso impulso na desconstrução dos mitos e lendas que nos foram impostos a fim de realçar os mais benéficos para nós. Como o historiador africano Elikia M’Bokolo resume bem num vídeo, Amo Guinea Afer foi um filósofo africano na Era do Iluminismo. Podemos ver essa afirmação africana no seu nome, que ele mudou voluntariamente.

Amo é um nome ganense, Guiné significa «Guiné» e nessa época significava «África» e Afer «Africano» ou «de África» em latim. Portanto, a tradução do seu nome seria Amo, o Africano da Guiné.

Amo nasceu em Awukena (actual Gana) em 1703. Esta região foi um dos centros do comércio de escravos. Ele foi raptado aos 4 anos e vendido aos Holandeses, que o levaram à Holanda. Foi vendido lá aos Alemães, que o ofereceram a um príncipe alemão. A criança ficou conhecida pela sua inteligência e o seu amo fê-lo estudar com os seus filhos. Amo era extremamente brilhante em tudo o que lhe era pedido para aprender: matemática, física, latim, grego, filosofia etc, o que recorda a história de Abram Petrovich Gannibal, o bisavô de Pushkin. E em 1734, Amo primeiro defendeu uma tese em direito, sobre a questão Ricardo Vita* da escravatura, na Universidade de Halle, e outra, em filosofia, na Universidade de Wittenberg. Foi nesse período que decidiu mudar o nome que havia recebido no baptismo – Anton William Amo -, para ser chamado Amo Guinea Afer, uma escolha voluntária de referência exclusiva à África. É uma identidade negra africana que foi reivindicada aqui por este jovem filósofo, que se tornou um dos principais pensadores do Iluminismo na Alemanha. Ele é considerado o primeiro negro africano a ser doutor em letras e filosofia numa universidade europeia; foi professor nas universidades de Halle, Wittenberg e Jena, na Alemanha.

Por causa das suas origens, a filosofia de Amo foi ocultada. O racismo na Europa no século XVIII e hoje continua a dar um valor simbólico à figura de Amo. A obra de Amo teve pouco interesse na filosofia acadêmica ocidental, imbuída do mais hediondo preconceito racista. Mas Amo foi fundamental para promover o pensamento durante a sua vida na Europa e foi um dos primeiros a defender os direitos dos negros. Sempre assinava as suas publicações com a adição de Afer. Por causa desse racismo e da morte do seu protetor, Amo decidiu voltar para a África em 1747 e morreu na sua região natal por volta de 1784. Lembremo-nos desse herói da liberdade.

Ricardo Vita

Pan-africanista, afro-optimista radicado em Paris, França.

É colunista do diário Público (Portugal) e do diário Libération (França).

É co-fundador do instituto République et Diversité que promove a diversidade em França e é empresário.