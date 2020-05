Presidente da APF Malanje concorre à própria sucessão

O presidente da Associação Provincial de Futebol de Malanje (APFM), Mário Machado, admitiu que vai concorrer às eleições referentes ao ciclo olímpico 2020/2024, em data a anunciar.

Apesar de haver somente uma lista, o responsável admite que vai dar continuidade aos projectos que não foram concluídos nos últimos quatro anos.

Com isto, o responsável fez saber que vão fortalecer as relações com os clubes locais, uma vez que as políticas devem ser unificadas.

Deste modo, quando se dominar a Covid-19, pandemia que continua a assolar o mundo, vai manter um encontro com os filiados para colher subsídios para o desenvolvimento do desporto-rei na província de Malanje.

Mário Machado fez saber que sonham com uma equipa na primeira divisão, ou seja, no Girabola, Campeonato Nacional de futebol.

Isso vem fortalecer a sua gestão, pois as responsabilidades serão acrescidas em vários domínios, porque é importante estar organizado técnica e administrativamente.

A Baixa de Cassanje é o clube que conta com o apoio do Governo Provincial de Malanje para disputar a maior festa do desporto-rei em Angola, mas depende de uma resposta da Federação.