Vettel mais próximo da Mercedes

A administração da Daimler é adepta da contratação de Sebastian Vettel para a equipa Mercedes-AMG Petronas F1 e está a pressionar Toto Wolff, o director da escuderia com sede em Woking, Inglaterra, para acelerar a assinatura do acordo com o piloto alemão em final de contrato com a Scuderia Ferrari.

O anúncio da saída do Vettel da equipa de Maranello iniciou o período movimentado na Fórmula 1. A Ferrari escolheu o piloto da McLaren para substituir o alemão, contratando o espanhol Carlos Sainz para 2021 e 2022. Quase de imediato, os britânicos revelaram a assinatura de acordo com Daniel Ricciardo, que abandona a Renault no final de 2020.

Aparentemente, o sucessor do australiano na equipa francesa será… Fernando Alonso, que regressará ao Mundial no próximo ano, depois de duas épocas fora da categoria, diversas fontes garantem que falta apenas o anúncio!

A Mercedes também tem os dois pilotos em fim de contrato (Lewis Hamilton e Valtteri Bottas), mas privilegia muito mais a extensão do acordo com o primeiro, que classifica como “património da marca”, do que com o segundo (…) Por isso, garantem- no diversas fontes, Toto Wolff tem conversado apenas com o campeão do Mundo (…) Vettel ganhou quatro títulos na Fórmula 1 com a Red Bull, mas os austríacos não admitem o regresso do alemão. Logo, Sebastian

tem apenas duas opções: assina com os alemães ou coloca ponto final na carreira, na categoria.