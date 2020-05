Adiamento do Portugal Masters em equação

A pandemia de Covid-19 que já cancelou e adiou diversos torneios internacionais poderá ditar nova data para o 14º Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que integra o calendário do European Tour.

“Vamos ter uma reunião com o European Tour na próxima semana. Não é certo que não haja Portugal Masters e Open de Portugal. Existe a possibilidade de fazer os dois torneios. O Open nos dias previstos e a forte possibilidade do Masters mudar de data está a ser avaliado”, avançou à A BOLA Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, à margem da apresentação, em video-conferência, do Estudo de impacto Macroeconómico do Golfe, em Portugal.

Sobre o Portugal Masters, com prize-money de €1,5 milhões e marcado para entre 22 e 25 de Outubro no Victoria Golf Course, em Vilamoura, e o 58º Open de Portugal, pontuável para o Challenge Tour, de 17 a 20 de Setembro, no Royal Óbidos.