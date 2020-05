ATLANTICO anuncia medidas conjuntas para apoiar os esforços de combate à Covid-19

O mundo enfrenta uma penosa crise sanitária, em virtude da pandemia, formalmente declarada a 12 de Março pela Organização Mundial de Saúde causada pelo SARS-CoV-2, a Covid-19, e, à semelhança do resto do mundo, em Angola se tem sentido os efeitos desta pandemia em duas grandes frentes, muitas vezes conflituantes, segundo ATLANTICO, que as cita como sendo a ameaça à saúde pública e ao bem-estar das populações, por um lado, e a crise económica de dimensão global, com consequências dramáticas para as famílias e os agentes económicos, por outro lado.

O ATLANTICO reconhece que a actual situação exige que todos os agentes económicos e sociais “multipliquem os seus esforços e se empenhem determinadamente na superação desta crise”. Assim, a sua contribuição, em articulação com a Comissão Interministerial de combate à Covid-19, “é fundamental para que os mecanismos de mitigação da ameaça sejam implementados com segurança e sustentabilidade”, quer no imediato, quer de carácter estrutural.

Segundo o presidente do seu Conselho de Administração, Dr. António Assis de Almeida, o ATLANTICO iniciou um investimento em material de bio-segurança, que inclui a aquisição de equipamento médico e bens essenciais, a serem doados à Comissão Interministerial para a Prevenção e Combate à Covid-19.

“O referido equipamento”, acrescenta, “incluirá testes, máscaras cirúrgicas, equipamento de protecção para as equipas clínicas e ventiladores, devendo ser privilegiados os produtos que maximizem a produção nacional”.

Numa outra frente, “e absolutamente convictos de que o impacto da crise sanitária na vida económica do país exige a criação de instrumentos financeiros que contribuam para minimizar esses mesmos impactos”, o ATLANTICO – em colaboração com a Hemera Capital Partners e o DisruptionLab – comunicam que irão lançar um “fundo de Investimento Social de Impacto e Transformação para Empreendedores”.

Este Fundo, sob gestão da Hemera Capital Partners, destinar-se- á a apoiar pequenas e médias empresas com provas dadas na sua actividade, que atendam às actuais necessidades do mercado, nomeadamente nas áreas que foram mais gravemente afectadas pela pandemia da CoviD-19. As empresas beneficiárias do Fundo contarão ainda com o apoio do Disruption- Lab em matérias de gestão e implementação de inovação.

O Fundo terá uma dotação mínima de AKZ 3 mil e 75 milhões , resultantes de um firme compromisso de investimento assumido pelo ATLANTICO. Entretanto, o Fundo procurará activamente outros subscritores, nacionais e internacionais, nas áreas de investimento social de impacto “e iniciará de imediato os processos de investimento, tão logo sejam cumpridos os trâmites legais de incorporação e sujeito à obtenção de todas as aprovações aplicáveis”, segundo uma nota enviada a OPAÍS.