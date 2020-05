Ciclone Amphan mata 80 pessoas e desabriga milhares no Leste da Índia, Modi oferece ajuda

O ciclone Amphan matou pelo menos 96 pessoas, disseram as autoridades depois que o navio chegou da Baía de Bengala, na Quarta-feira.

Oitenta fatalidades ocorreram no Estado indiano oriental de Bengala Ocidental e 16 ocorreram no vizinho Bangladesh, depois que ventos de até 185 Km por hora, acompanhados por uma tempestade, causaram inundações, arrancaram telhados, derrubaram árvores e deitaram abaixo linhas de transmissão de energia eléctrica.

“O governo federal e estatal tentou de tudo para minimizar os danos causados pelo ciclone. Ainda assim, não conseguimos salvar as vidas de cerca de 80 pessoas”, disse o primeiro-ministro Modi aos repórteres, na Sexta-feira, numa escola na cidade de Basirhat, em Bengala Ocidental, durante uma parada numa excursão para inspeccionar os danos.

Ele disse que a Índia estava com as pessoas da região afectada e anunciou ajuda emergencial de USD 132 milhões para ajudar o Estado de Bengala Ocidental, que também está a lidar com a epidemia de coronavírus.

Modi voou sobre a área, para examinar vastas extensões de terra submersa, enquanto em Kolkata, capital de Bengala Ocidental, a Polícia usava drones para avaliar os danos causados por Aphan, que matou pelo menos 19 pessoas na cidade.

Espera-se que o número total de mortos aumente à medida que as comunicações forem restauradas e as autoridades cheguem a vilas cortadas por estradas bloqueadas, particularmente no delta de Sundarbans, na Índia, lar de 4 milhões de pessoas e densas florestas de mangue que são um habitat crítico para os tigres.

Em Gosaba, em Sundarban, uma área administrativa do delta do rio que se projecta para o mar, a tempestade destruiu completamente cerca de 26 mil casas e danificou outras 14 mil, disse o oficial local de gestão de desastres Pradip Kumar Dalui.

O ciclone também danificou cerca de 19 quilómetros de aterros ao redor de Gosaba, causando 13 brechas que levaram a água salgada a inundar áreas de terra, disse ele.

“O problema mais urgente são os aterros. Se eles não forem consertados, não poderemos salvar os Sundarbans ”, disse Dalui à Reuters por telefone.

Sankar Halder, que administra uma organização sem fins lucrativos que apoia questões como saúde e educação nos Sundarbans, disse que, sem abrigos temporários, milhares de desabrigados seriam completamente expostos às chuvas de monções que chegarão em algumas semanas.

A crise pode ser agravada pelo actual surto de coronavírus, já que muitos trabalhadores migrantes que retornaram foram colocados em quarentena em casa, mas agora são obrigados a se misturar com o resto da população, disse ele.

“Não sabemos a escala do desastre que nos espera”, disse Halder.

“LUTANDO BEM”

Modi, juntamente com a ministra-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, e outras autoridades, pesquisaram partes do estado a partir de um helicóptero da força aérea, olhando para hectares e mais hectares de terra inundados, segundo imagens da ANI, parceira da Reuters.

“Apesar disso, Bengala Ocidental está a lutar bem. Estamos todos com Bengala Ocidental nestes tempos adversos ”, disse Modi aos repórteres em Basirhat. Em Kolkata, cerca de 10 mil árvores foram derrubadas durante a tempestade que durou várias horas e provocou inundações extensas, disseram as autoridades.

“A cidade ainda está em estado de choque”, disse o viceprefeito de Calcutá, Atin Ghosh, acrescentando que equipas municipais, pessoal de defesa civil e policiais têm trabalhado horas extras para restaurar a conectividade nas estradas.

“Mas há uma escassez aguda de mão-de-obra devido a restrições relacionadas ao coronavírus”, disse Ghosh, referindo-se a um bloqueio nacional para conter a propagação do vírus.

IMPACTO NO BANGLADESH

As estimativas iniciais do governo do Bangladesh colocam os danos em infra-estruturas, habitação, pesca e pecuária, recursos hídricos e agricultura em cerca de USD 130 milhões.

“Cerca de 1.100 Km de estradas, 200 pontes e 150 Km de barragens em distritos costeiros foram danificados”, disse Enamur Rahman, ministro júnior de gerenciamento e assistência a desastres.

As plantações foram danificadas numa área de 176 mil hectares, disse o ministro da Agricultura, Abdur Razzaque, enquanto a autoridade de eletricidade lutava para restaurar a energia de cerca de 10 milhões de pessoas. “Ele deixou um rasto de destruição”, disse Rahman.