Desenvolvimento humano pode cair este ano pela primeira vez desde 1990, segundo PNUD

“O mundo passou por muitas crises nos últimos 30 anos, incluindo a Crise Financeira Global de 2007-09. Cada uma delas afectou fortemente o desenvolvimento humano, mas, em geral, os ganhos de desenvolvimento se acumularam globalmente a cada ano”, disse o administrador do PNUD, Achim Steiner. “A Covid-19, com o seu triplo impacto em saúde, educação e renda, pode mudar essa tendência”.

Quedas nas áreas fundamentais do desenvolvimento humano estão a ser sentidas na maioria dos países, ricos e pobres, em todas as regiões, de acordo com um comunicado de imprensa do PNUD.

O número global de mortos pela Covid-19 ultrapassou 300.000 pessoas, enquanto a renda per capita global este ano deve cair 4 por cento, diz o relatório.

Com o fecho das escolas, as estimativas do PNUD da “taxa efectiva sem escola”, a percentagem de crianças em idade escolar primária, ajustadas para reflectir aquelas sem acesso à Internet, indicam que 60 por cento das crianças não estão a receber educação, levando a níveis globais não vistos desde os anos 80.

O impacto combinado desses choques pode significar a maior reversão no desenvolvimento humano já registada, disse o comunicado à imprensa.

Isso não está a contar outros efeitos significativos, por exemplo, no progresso em direcção à igualdade de género. Os impactos negativos sobre mulheres e jovens abrangem aspectos económicos, ganhando e poupando cada vez menos insegurança no emprego, saúde reprodutiva, trabalho não remunerado e violência de género.

É esperado que a queda no desenvolvimento humano seja muito maior nos países em desenvolvimento que são menos capazes de lidar com as consequências sociais e económicas da pandemia do que nos países mais ricos.

Na educação, com escolas fechadas e forte divisão no acesso à aprendizagem on-line, as estimativas do PNUD mostram que 86 por cento das crianças no ensino fundamental estão efectivamente fora da escola em países com baixo desenvolvimento humano, em comparação com apenas 20 por cento nos países com desenvolvimento humano elevado.

Porém, com um acesso mais equitativo à Internet, onde os países fecham a lacuna com os líderes do seu grupo de desenvolvimento, algo viável, as actuais lacunas na educação podem fechar.

Intervenções determinadas, focadas em acções, podem ajudar as economias e as sociedades a se mobilizarem, mitigando os impactos de longo alcance da pandemia de Covid-19.

“Esta crise mostra que, se não conseguirmos trazer a equidade para o conjunto de ferramentas políticas, muitos ficarão ainda mais para trás. Isso é particularmente importante para as ‘novas necessidades’ do século 21, como o acesso à Internet, que está a nos ajudar com a educação e medicina on-line, e trabalhar remotamente”, disse Pedro Conceição, director do Gabinete de Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD.

A implementação de abordagens focadas em acções seria acessível. Por exemplo, é estimado que o fecho da lacuna no acesso à Internet para países de baixa e média renda custe apenas 1 por cento dos pacotes extraordinários de apoio fiscal que o mundo até agora se comprometeu a responder à Covid-19.

A importância da equidade é enfatizada na estrutura da Organização das Nações Unidas para a resposta socio-económica imediata à crise de Covid-19, que estabelece uma linha de base sustentável, com igualdade de género e boa governança, a partir da qual construirá um “novo normal”. Recomenda cinco etapas prioritárias para lidar com a complexidade dessa crise: proteger os sistemas e serviços de saúde, aumentar a protecção social, proteger empregos, pequenas e médias empresas e trabalhadores do sector informal, fazer políticas macro-económicas funcionarem para todos, e promover a paz, a boa governança e a confiança para construir coesão social.

O PNUD convidou a comunidade internacional a investir rapidamente na capacidade dos países em desenvolvimento de seguir essas etapas.

O PNUD é a principal organização da ONU que luta pelo fim da injustiça da pobreza, desigualdade e mudança climática. Trabalhando com sua ampla rede de especialistas e parceiros em 170 países, o PNUD ajuda as nações a criarem soluções integradas e duradouras para as pessoas e o planeta.