Editorial: As tele-aulas e os pais

Os pais são outra vez chamados a cuidar da aprendizagem dos filhos. Na verdade, há pais que nunca deixaram de olhar para os cadernos dos seus, que nunca deixaram de cobrar as tarefas da escola e que sempre se fizeram presentes no contacto com os professores. Mas são poucos.

Agora, com as tele-aulas, seria bom que se encontrasse um mecanismo também para obrigar os pais a serem mais presentes na vida escolar dos seus filhos ou educandos. A escola desloca-se para o interior das suas casas, que desculpas podem agora existir para a ausência? De facto, o Estado deveria até ensaiar ideias para a penalização dos pais que não cuidam que os seus filhos tenham um bom desempenho, que aprendam o que lhes é ensinado. Noutros países há até penalizações para pai que descure a educação do filho. A pandemia pode ajudar e endireitar muita coisa.