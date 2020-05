Línguas nacionais Kimbundu e Umbundu entram na programação da ZAP

No dia em que se comemora o dia do continente africano, 25, o canal ZAP VIVA inclui as línguas nacionais Kimbundo e Umbundo no seu eixo de actualidade. Trata-se do “É Notícia” um programa, cujas notícias do país serão apresentadas nas referidas línguas.

Assim, segundo soube OPAÍS através de um comunicado da referida emissora, o “É Notícia” em Línguas Nacionais será emitido de Segunda a Sexta-feira com duas emissões diárias, às 12:25 e às 19:55. Com reposições ao longo do dia, a iniciativa insere-se na aposta de reforço da actualidade.

“Duas das línguas mais faladas em Angola, estima-se que mais de 3 milhões de angolanos falem fluentemente o Kimbundu e o Umbundu.

Ciente que o português é a língua oficial em Angola, o canal tem igualmente noção que milhares de cidadãos angolanos têm as respectivas línguas nacionais como os principais veículos de comunicação”, pode ler-se no mesmo documento.

Desse modo, a estação decidiu optimizar esta realidade, para que os conteúdos noticiosos cheguem com mais facilidade a esta importante franja da sociedade.

O “É Notícia” é um espaço de informação da actualidade do ZAP VIVA, emitido de Segunda a Sexta-feira, das 6:00 às 6:15. Traz o resumo das principais notícias em destaque no país, bem como apresenta informações sobre o trânsito, a metereóloga e mercados financeiros.