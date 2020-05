Pascoal Mussungo entra em cena para concerto online na Fundação Arte e Cultura

A Fundação Arte e Cultura apresenta neste Sábado, dia 23, pelas 19 horas, o concerto online com o músico e compositor Pascoal Mussungo. O evento, que leva no epicentro a mensagem de amor e de esperança, decorrerá no âmbito do projecto Fundação Arte e Cultura Online, visando incentivar as famílias a permanecer em casa e protegerem as suas vidas, enquanto durar o estado de emergência em prevenção face a Covid-19.

“Há um livro”, “Mamã”, “Nzela” e “Opepinami” são temas que saltam do menu artístico a ser apresentado pelo inquilino do Wiza Anfiteatro, da Fundação Arte e Cultura.

“De um modo geral, as músicas relatam a paz social, o amor e a selecção das mesmas deve-se ao momento que Angola e o mundo vivem. Entramos numa fase em que todos nós precisamos deste reconforto”, afirma o músico.

Pascoal Mussungo foi, desde muito cedo, defensor da ideia segundo a qual o amor sobrepõe-se a tudo o resto. “A própria natureza apela-nos ao amor, e uma coisa que me levou a não olhar para trás, quando fui convidado a fazer parte deste projecto filantrópico da Fundação, foi justamente isto. Sabia que estaria a dar o melhor de mim para o bem comum. O projecto tem esse cariz, solidariedade ”, disse o artista para quem a vida deve ser encarada nesta perspectiva após o Covid-19.

Pascoal Mussungo salienta que se há uma herança que a Covid-19 deve deixar é, na simplicidade e na diferença, encontrar o denominador comum que é a paz social e a harmonia entre os homens. “Ao usarmos a máscara, ao lavarmos as mãos protegemo-nos a nós e aos outros. Para além disso, está também este espaço comum, a humanidade, para continuarmos a viver”, explica.

Paralelamente ao concerto com o músico Pascoal Mussungo, decorre nesta semana e no âmbito do projecto Fundação Arte e Cultura Online, as aulas de Guitarra, Reciclagem e Decoração com o professor Luís Albino, Conceição Manuel, ambos da Fundação Arte e Cultura, respectivamente, e Concertos com os músicos Cláudio Art Jazz, Banda Melodias da Alma e teatro com grupo Jovens da Mulemba.