O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pode viajar para os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Donald Trump numa reunião do G7 no próximo mês, informou o jornal The Sun.

Uma reunião do G7 está agendada para 10 de Junho, originalmente em Camp David, nos Estados Unidos. O gabinete do PM britânico em Downing Street disse que estava em estreito contacto com a Casa Branca sobre a cimeira e examinaria os detalhes quando eles saíssem.