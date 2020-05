A permuta de liquidez entre os bancos comerciais realizada em Abril fixou-se em 172.850 milhões Kz

O BNA absorveu do mercado cerca de 460,2 mil milhões Kz, ao longo do Iº trimestre de 2020, por via de Operações de Mercado Aberto. O desempenho corresponde a uma redução homóloga de 18%, reflexo do compromisso do Banco Central com a estabilidade dos preços na economia, através do controlo da quantidade de moeda disponível.

Sector Bancário

•A solvabilidade média do sistema bancário referente ao mês de Fevereiro situou-se em 24,19%, segundo dados divulgados pelo BNA. O registo revela um incremento mensal de 0,77 p.p., porém uma redução de 5,91 p.p. em relação ao período homólogo, com impactos sobre a solidez do sistema bancário.

•O rácio da exposição cambial aberta líquida sobre os fundos próprios regulamentares fixou-se em 13% em Fevereiro de 2020. O nível reflecte uma redução de 16,43 p.p. face ao período homólogo, o que poderá sugerir um maior controlo da exposição cambial, com efeitos sobre os resultados dos bancos.

Espaço Internacional EUA

•O índice de produção industrial contraiu 11,2% em Abril de 2020. O desempenho representa um agravamento de 6,7 p.p. em relação ao período anterior, tal como a segunda contracção consecutiva e a maior queda dos últimos 100 anos, o que reflecte a suspensão ou adiamento das operações durante o período em análise, com impactos sobre o crescimento económico do país.

• Os pedidos iniciais de subsídios de desemprego reduziram 9,3%, na terceira semana de Maio. As solicitações fixaram-se em 2.438 mil, correspondente a sétima redução consecutiva, o que poderá reflectir a flexibilização das medidas de isolamento adoptadas pelo Governo norte-americano, com possíveis impactos sobre a taxa de desemprego que se situa em 14,7%, o maior nível desde 1948.

Reino Unido

• A taxa de inflação homóloga fixou-se em 0,8%, no mês de Abril.

O desempenho da inflação representa uma desaceleração mensal de 0,7 p.p. e 1,3 p.p., em relação ao mesmo período de 2019, reflexo da moderação do consumo gerada pela COVID-19, com possíveis impactos sobre a definição de mais estímulos à economia.

Japão

• A produção industrial contraiu 3,7% em Março. O registo representa uma deterioração de 3,4 p.p. em relação ao mês anterior, em consequência da moderação do consumo gerada pela COVID-19, com possíveis impactos sobre o crescimento da economia.