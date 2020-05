Anular época seria precipitado” – Godinho

O presidente da Federação Angolana de Andebol (FAAND), Pedro Godinho, afirmou que, em nome da verdade desportiva, seria precipitado anular as provas devido à Covid-19, pandemia que continua a assolar o mundo.

O dirigente cessante da FAAND é de opinião que a época deve ser disputada até ao final do ano em nome da verdade desportiva.

Em declarações à imprensa, na ressaca do Dia Nacional do Andebol, disse que os campeonatos provinciais foram suspensos sob orientação do Centro de Medicina Desportiva.

Por isso, adiantou que a reprogramação do calendário de competições será tornado público assim que se dominar a pandemia que assola o mundo.

O Campeonato do Mundo em juniores femininos será disputado em Dezembro próximo, onde Angola participará com jogadoras que evoluirão no nacional.

“Não vejo razões para anular já, de forma precipitada, os campeonatos provinciais que decorriam”, disse o presidente cessante da FAAND.

Pedro Godinho reiterou que não se recandidata à presidência da FAAND, por isso gostaria que houvesse uma lista de consenso, uma vez que aposta em Zeca Venâncio, vice-presidente do no seu consulado.