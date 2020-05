Cerca sanitária de Luanda trava realização da Assembleia-geral do CPA

O secretário-geral cessante do Comité Paralímpico Angolano (CPA), António da Luz, disse à imprensa que a cerca sanitária imposta em Luanda, face ao combate à Covid-19, está a impedir a realização da Assembleia-geral, visando o ciclo olímpico 2020/2024.

António da Luz garantiu que tão logo for levantada a cerca sanitária de Luanda vão notificar os delegados provinciais para aprovação de relatório e contas e marcar a data da renovação de mandatos.

“Teremos de ver como vamos trazer os delegados, porque há a necessidade de eles marcarem presença de forma pessoal.

Os estatutos vão sofrer algumas alterações e devem ser também aprovados”, explicou.

O professor assegurou que a direcção do Comité está a trabalhar na finalização dos processos, tendo o mesmo acrescentado que a empresa que cuida das contas do CPA está a trabalhar no fecho das mesmas.

Por outro lado, António da Luz espera que pelo menos cinco pessoas, desde que estejam devidamente legais, possam trabalhar no sentido de representar um núcleo provincial e que tenham legitimidade para trabalhar ao nível da província.

“Estamos a tentar ver se algumas pessoas nas províncias já estão a trabalhar neste sentido. Entretanto, sei que Cabinda já começou e precisamos de ter mais províncias legais para que também possamos realizar a Assembleia-geral”, enfatizou. “Objectivo do CPA é identificar pessoas com deficiência”

António da Luz, secretário-geral do Comité Paralímpico Angolano (CPA), disse que o objectivo da instituição é identificar pessoas com deficiência na sociedade e os tirar do anonimato, sendo que, às vezes, das más práticas em que se encontram envolvidos para os trazer à ribalta.

O responsável lembrou que o comité não recebe verbas para apoiar e melhorar a condição social dos atletas. Ainda assim, António da Luz revelou que quando os atletas terminam a carreira ficam presos ao CPA, como é evidente, contam sempre com o apoio daquela instituição.