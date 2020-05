Daniel Neto solicita reforço de medicamentos na L. Sul

O governador provincial da Lunda- Sul, Daniel Neto, solicitou, ontem, ao Ministério da Saúde, o reforço de fármacos para os hospitais da província, através do Centro de Compras Agrupadas de Medicamentos (CECOMA), de modo a melhorar assistência aos pacientes que acorrem às diversas unidades sanitárias.

A solicitação foi feita à margem da visita de trabalho do secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, que procedeu à entrega do material de biossegurança no quadro da prevenção e combate à pandemia Covid-19.

Explicou que a província conta com 649 mil 133 habitantes e as quantidades de fármacos que recebe não satisfaz as necessidades.

Explicou que o Governo provincial traçou um plano que visa fornecer fármacos aos pacientes internados e ambulatórios, evitando, deste modo, aquisições de medicamentos nas farmácias privadas, mas as exiguas quantidades têm dificultado o cumprimento à risca deste programa.

Daniel Neto informou também que a província se debate com o problema do aparelho de Raio X, entregue pelo Ministério da Saúde, mas com falta de alguns componentes para a realização de exames.

A Lunda-Sul Conta com 112 unidades sanitárias, classificadas em hospitais, centros médicos e postos de saúde.