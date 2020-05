Espanha reabre fronteiras para turistas estrangeiros em Julho

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse neste Sábado (23) que a Espanha vai reabrir as suas fronteiras internacionais para turistas a partir de Julho. A Espanha começou a aliviar gradualmente um dos mais rigorosos isolamentos da Europa no início deste mês.

Na Sexta-feira (22), o Governo informou que o isolamento imposto por causa do novo Coronavírus será flexibilizado na capital Madrid, e na segunda cidade mais importante do país, Barcelona, a partir de Segunda-feira, permitindo refeições ao ar livre e reuniões de até 10 pessoas, conforme diminuem os casos de infecções.

Noutras regiões, que representam cerca de metade da população de Espanha, as medidas para relaxar o isolamento serão ainda maiores, segundo o Governo.

Manifestações da extrema-direita

Manifestantes do partido de extrema-direita espanhol Vox manifestaram-se neste Sábado na capital contra a forma como a crise do novo Coronavírus foi gerida pelo Governo de Sánchez. Carros e motos com bandeiras de Espanha circularam pelas principais avenidas do centro de Madrid.

O protesto foi convocado pelo partido em cerca de 50 cidades e aconteceram simultaneamente também em Barcelona, Sevilha, Málaga, Valência e Bilbao, entre outras. A maioria dos participantes usava máscaras.

“O Governo foi incapaz de proteger o seu povo, os mais velhos e os funcionários dos hospitais”, disse o líder de direita, Santiago Abascal. Ele acusou o Executivo de “encarnar a ameaça pela liberdade da Espanha” e pediu aos espanhóis que continuassem a sair às ruas para exigir a sua demissão.

O número de mortos entre Sexta-feira e Sábado pelo novo Coronavírus em Espanha aumentou em 56 na Sexta-feira, para 28.628, enquanto o número total de casos diagnosticados chegou a 234.824, informou o Ministério da Saúde. “Estamos muito perto dos níveis praticamente indetectáveis do vírus”, disse o chefe da Saúde Emergencial, Fernando Simon.

Mas, numa entrevista colectiva em separado, o ministro da Saúde, Salvador Illa, pediu aos cidadãos que ajam com responsabilidade: “Cada passo que damos precisa ser seguro”.

Bares e restaurantes em Madrid e Barcelona poderão reabrir a partir de Segunda-feira em calçadas e terraços com metade da capacidade. As igrejas também podem reabrir e as pessoas estarão livres para viajar na sua própria província.

