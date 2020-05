Músico e compositor Mory Kanté morre aos 70 anos por doença

Para a eternidade partiu o músico, compositor, letrista e instrumentista, guineense Mory Kanté, considerado uma das grandes estrelas da música africana e um dos poucos do continente a ter verdadeiro sucesso pop no Velho Continente (Europa).

O célebre compositor esteve, pela primeira vez, em Angola, em 2006, e a segunda em Agosto de 2012, por sinal a última, numa cerimónia de consagração ao 70º aniversário de José Eduardo dos Santos, na altura Presidente da República de Angola.

No show, pese embora em play back, Mory Kanté procurou transmitir algo diferente dando a conhecer aos presentes o significado da tradição oral “Griot” do seu país.

Morry Kanté começou a ganhar notoriedade no continente “berço da humanidade” nos idos anos 70 e teve sucesso internacional nos anos 80.

Cantor e executante do tradicional instrumento kora (uma espécie de harpa com um som muito característico), Mory Kanté lançou vários discos e singles durante a década de 1980, mas foi com o êxito “Yé ké yé ké” que logrou tornar-se o primeiro artista africano a vender 1 de um milhão de cópias de um single, e a tornar-se amplamente reconhecido no continente europeu.

Músico da tradição secular dos contadores de histórias tradicionais de África (os griots), foi apelidado de griot electrónico pela junção dos instrumentos típicos como a kora e o balafon com os contemporâneos.

Depois de ter alcançado o reconhecimento no seu país, nos anos 70, Mory Kanté mudou-se para Paris na década seguinte e fez parte do movimento de artistas africanos que levaram a música do continente africano ao mundo inteiro.

Percurso e discos

Mory Kanté nasceu a 29 de Março de 1950, na cidade de Kissidougou, na Guiné Conakry, numa das melhores famílias de músicos descendentes da tradição griot.

Foi enviado para o Mali aos 7 anos e em 1971, tornou-se membro da Banda Rail, em que Salif Keita era cantor. Keita abandonou a banda em 1973 e deixou Mory Kanté como cantor.

As músicas “Yeké Yeké”, “Tama”, “Inch Allah”, do seu quinto disco “Akwaba Beach” foram fonte de inspiração de canções de grande sucesso em filmes indianos.

O artista fez de novo enorme sucesso em 1994, depois de ter gravado em remix o tema “Yeké Yeké” por um DJ alemão e, em 2006, pelo DJ britânico Darren Tate.

Mory Kanté foi embaixador da Boa Vontade da Organização de Alimentos e Agricultura (FAO), da Organização das Nações Unidas (ONU).

O seu disco de maior sucesso intitula-se “Akwaba Beach” e foi lançado em 1987, tendo atingido o lugar número um na Suíça. O primeiro single “Yé Ké Yé Ké” foi o número um na Holanda, número dois na Alemanha e cinco na França.

O último disco de originais, “La Guinéenne”, foi lançado a 2 de Maio deste ano e é dedicado a todas as mulheres africanas.

Discografia

“Courougnegre” (1981), “N’Diarabi” (1982), “A Paris” (1984), “10 nozes de kola” (1985), “Touma” (1990), “Nongo Vila” (1994), “Tatebola” (1996), “Tamala – Le Voyageur” (2001) , “Best Of” (2002), “Sabou” (2004).

O seu 11.º e último disco, La Guinéenne, é uma homenagem ao seu país e ao continente africano.