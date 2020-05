China pede que EUA parem de perder tempo em batalha contra coronavírus

Os laços sino-americanos foram derrotados desde o surgimento do novo coronavírus, com as administrações do presidente Donald Trump e do presidente Xi Jinping a trocar, repetidamente, discussões sobre questões relacionadas à pandemia, especialmente acusações americanas de encobrimentos e falta de transparência por parte da China.

As duas principais economias também entraram em trocas de palavras sobre Hong Kong, direitos humanos, comércio e apoio dos EUA a Taiwan, reivindicada pela China.

O conselheiro de Estado Wang Yi, falando na sua conferência de imprensa anual à margem da sessão parlamentar da China, expressou profundas simpatias pelos Estados Unidos pela pandemia, onde se espera que o número de mortos ultrapasse 100 mil nos próximos dias, o maior número de qualquer país.

“Infelizmente, além do coronavírus em fúria, um vírus político também está a espalhar-se nos Estados Unidos. Esse vírus político está a aproveitar todas as oportunidades para atacar e difamar a China”, disse Wang, que também é ministro das Relações Exteriores da China.

“Alguns políticos ignoraram os factos mais básicos e inventaram muitas mentiras sobre a China e planearam muitas conspirações”, acrescentou.

Aqueles que querem que a China pague compensação pelo vírus estão a sonhar acordados.

“Quero dizer aqui: não percam mais tempo precioso e não ignorem vidas”, disse Wang.

“O que a China e os Estados Unidos mais precisam fazer é primeiro aprender um com o outro e compartilhar a sua experiência na luta contra a epidemia, e ajudar cada país a combatê-la.”

A China e os Estados Unidos também precisam começar a coordenar políticas macro para as respectivas economias, bem como para a economia mundial, acrescentou.

A China continua preparada para trabalhar com os Estados Unidos no espírito de cooperação e respeito mútuo, disse Wang, quando perguntado se as relações sino-americanas piorariam ainda mais.

“A China sempre defendeu que, como o maior país em desenvolvimento do mundo e o maior país desenvolvido, nós dois assumimos uma grande responsabilidade pela paz e pelo desenvolvimento mundial”, disse ele. “A China e os Estados Unidos devem ganhar com a cooperação e perder com o confronto.”

“LITIGÂNCIA INDISCRIMINADA”

No mês passado, o Missouri tornou-se o primeiro Estado dos EUA a processar o governo chinês por lidar com o coronavírus, dizendo que a resposta da China ao surto que se originou na cidade de Wuhan trouxe perdas económicas devastadoras para o estado. Wang disse que esses processos careciam de base legal.

“A China de hoje não é a China de um século atrás e nem o mundo”, acrescentou.

“Se você quer infringir a soberania e a dignidade da China com litígios indiscriminados e extorquir os frutos do trabalho árduo do povo chinês, temo que seja um sonho e você só se humilhe.”, disse.

Wang também ofereceu o seu forte apoio à Organização Mundial da Saúde (OMS) e seu chefe, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alvos freqüentes de críticas dos EUA.

“Apoiar a OMS é apoiar a salvar vidas. Essa é a escolha que qualquer país com consciência deve fazer ”, afirmou.

Trump, que acusou a agência de ser “centrada na China”, ameaçou interromper permanentemente o financiamento à OMS e reconsiderar a participação do seu país na agência.