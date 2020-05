EUA pode proibir entrada de viajantes do Brasil em função do coronavírus

O consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, Robert O’Brien, disse à emissora CBS, neste Domingo (24), que, provavelmente, Washington suspenderá a entrada de viajantes que chegam do Brasil. “Esperamos que seja temporário, mas, devido à situação no Brasil, adoptaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano”, disse O’Brien.

O Brasil tornou-se o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus nesta Sexta-feira (22), perdendo apenas para os Estados Unidos, e agora tem mais de 347 mil pessoas infectadas pelo vírus.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ainda na Terça-feira (19) que estava considerar impor restrições aos viajantes brasileiros.

“Não quero que as pessoas venham aqui e infectem o nosso pessoal. Também não quero que as pessoas estejam doentes. Estamos a ajudar o Brasil com ventiladores. […] O Brasil está com alguns problemas, sem dúvida”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

O’Brien acrescentou que os Estados Unidos estão a analisar impor restrições a outros países, prometendo realizar uma avaliação caso a caso.

O governo Donald Trump já suspendeu a entrada da maioria dos viajantes da China, onde o surto começou em Janeiro. No início de Março, ele impôs restrições de viagem a pessoas provenientes da Europa.

No caso das restrições ao Brasil, cidadãos dos Estados Unidos, portadores de green card, parentes próximos de cidadãos dos EUA e membros da tripulação de vôo ficariam isentos.