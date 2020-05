Mantorras importante no balneário – Simão Saborosa

O ex-atacante do Sport Lisboa e Benfica foi peça importante no balneário e um ídolo para os adeptos, lembrou Simão Saborosa, seu colega de equipa nos encarnados da luz.

Antigo internacional português recordou, no canal online do clube, o primeiro título de campeão de Luís Filipe Vieira, enquanto presidente, na temporada 2004/05, numa equipa orientada por Giovanni Trapattoni em que pontificava Pedro Mantorras.

“Ouvíamos o estádio todo quando ele saía para aquecer. As pessoas ficavam doidas, felizes, porque o Pedro era para os adeptos o que também era para nós no balneário”, recordou.

Simão Saborosa lembra de como o angolano contagiava o colectivo pela sua forma alegre, tendo sido, também, importante, naquela época, pelos jogos que resolveu, mesmo com as limitações físicas.

É a segunda vez que o atleta formado na escola do Progresso do Sambizanga é enaltecido por um ex-colega de equipa. Em Abril último foi considerado herói pelo antigo médio benfiquista, Nuno Assis.

“Na altura em que já não conseguia esconder as dificuldades físicas, no balneário virava-se para nós e dizia que só precisava de cinco minutos, até porque não conseguia jogar muito mais. Certo é que Mantorras entrava, mexia com o jogo e até marcava”, sustentou.

Mantorras nasceu em Luanda a 13 de Março de 1982. Jogou no Progresso Sambizanga (1999), Alverca (1999/2001) e no Benfica (2001/2011).

Desde a lesão sofrida em Dezembro de 2001, durante um jogo com o Sporting, o antigo futebolista padece de condrólise, que consiste no desaparecimento da cartilagem articular de um ou todos os compartimentos do joelho. O joelho direito do avançado não melhorou após quatro cirurgias e inúmeros tratamentos, terminando a carreira prematuramente em 2012, aos 28 anos de idade.

No Benfica, foi campeão da Liga portuguesa nas épocas de 2004/05 e 2009/2010, vencedor da Taça de Portugal (2004) e vencedor da Supertaça de Portugal (2005)