Município de Cacula cadastra famílias para o Kwenda

A província da Huíla prevê cadastrar, no município de Cacula, numa primeira fase, mil famílias vulneráveis para serem inseridas no Programa de Transferências Sociais Monetárias “Kwenda”. O processo de cadastramento está a ser levado a cabo por Agentes de Desenvolvimento Comunitário e Sanitário (ADECOS) em três aldeias, nomeadamente Viti Vivali, Chiquaqueia e Macuco.

Cada família vai beneficiar valores trimestrais de 25 mil e 500 Kwanzas, à razão de 8.500 Kwanzas por mês na componente de transferências sociais monetárias, num período de três anos.

Para aferir o grau de execução e as condições criadas para a efectivação do programa esteve, no Sábado, na municipalidade, o secretário do Presidente da República para os Assuntos Sociais, Lopes Paulo.

O programa de cariz nacional, com uma previsão de beneficiar famílias vulneráveis dos 164 municípios do país está orçado em 420 milhões de dólares americanos, sendo que 320 milhões de dólares provêem do recurso a crédito do Banco Mundila (BM) e 100 milhões de USD suportados pelo Tesouro Nacional.

No total está previsto beneficiar um milhão e 608 famílias vulneráveis angolanas. O projecto visa mitigar o risco social das famílias em situação de vulnerabilidade, identificadas no último inquérito sobre despesas e receitas das famílias realizado pelo Instituto Nacional de Estatística no período entre 2018/2019.

A fase piloto abrange as províncias do Cuando Cubango (Cuito Cuanavale), Cunene (Ombandja), Huíla (Cacula), Malanje (Cambundi Cantembo) e Zaire (Nzeto).

Depois da fase piloto, em Dezembro do corrente ano entrará a fase de expansão para 40 municípios, abrangendo 300 famílias, que terão outros benefícios como a integração no sistema produtivo, registo civil, educação e ensino, e literacia financeira.