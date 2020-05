Netanyahu diz que foi enquadrado no início do julgamento por corrupção

Ladeado por um grupo de ministros do seu partido de direita, o Likud, e falando com força emotiva, Netanyahu apelou à opinião pública, abordando as câmaras de televisão no corredor do tribunal antes de se sentar no banco dos acusados.

“Essas investigações foram contaminadas e costuradas desde o primeiro momento”, disse Netanyahu sobre as acusações de suborno, quebra de confiança e fraude no centro de três casos de corrupção contra si.

Do lado de fora do tribunal, separados por barreiras metálicas e policiais, centenas de apoiantes e oponentes realizaram manifestações ruidosas. Cânticos de “Bibi, rei de Israel” de fiéis de Netanyahu, usando o seu apelido ecoaram pelo prédio da corte.

Netanyahu, 70 anos, foi indiciado em Novembro em casos que envolvem presentes de amigos milionários e por, supostamente, buscar favores reguladores para magnatas da mídia em troca de uma cobertura favorável.

Ele dirigiu uma carreata ao tribunal depois de assistir à primeira sessão de trabalho do seu novo gabinete de “unidade”, empossado há uma semana, após um acordo surpresa de partilha de poder com o seu principal oponente, Benny Gantz. A sua posse pôs fim a mais de um ano de impasse político após três eleições inconclusivas.

Na sua aparição no corredor, Netanyahu apelidou os procuradores e a Polícia de “Gangue Just Not Bibi”, reafirmando que ele foi vítima de uma caça às bruxas, incentivada por uma mídia de esquerda para apeá-lo do cargo.

“Estou a aparecer aqui hoje, como seu primeiro-ministro, de pé e com a cabeça erguida”, disse Netanyahu, prometendo vencer as acusações e continuar a liderar Israel no seu actual quinto mandato.

Ele é o líder mais antigo de Israel, agora no cargo há mais de 11 anos seguidos, mais três anos nos anos 90.

Na rua, a placa de um apoiante dizia: “Netanyahu, você nunca andará “ministro do crime”, rebateu uma faixa pendurada sobre uma barreira na área de protesto do outro lado.

Na sala de audiências, um dos juízes perguntou a Netanyahu se ele havia lido e entendido a acusação. O primeiro-ministro então se levantou e respondeu: “Sim, sua honra.”