Fórum Mundial do Turismo, Um ano depois

Foi em maio de 2019 que se realizou, em Angola, o Fórum Mundial de Turismo, fórum esse que trazia para Angola as atenções do mundo do turismo e que durante algum tempo fez com que Angola fosse falada no exterior pelo seu petróleo verde. Este mesmo evento trouxe também para nós, operadores, uma luz de esperança.

Várias foram as figuras presentes no evento que traziam consigo uma expectativa de grandes investimentos. Os operadores nacionais viram no evento uma forma de se unirem e juntos poderem fazer crescer o turismo nacional. Houve sessões de debates, discussões, na mesma sala e sobre a mesma mesa, órgãos ministeriais discutiram sobre a problemática, partilharam os seus projectos para melhorias mas, soluções ficaram por se concretizar.

Foi neste mesmo evento que houve atribuição de alguns prêmios, prémios esses entregues numa gala e eleitos através da votação do público. Enquanto hoteisangola. com fomos um dos premiados e recebemos o mérito do melhor plataforma de promoção e marketing turístico de Angola, mas existiram outros; Luís Cândido Carneiro da (Agência de Viagens Trevogel), Kostadin Luchansky (Angola Image Bank), Casa 70, programa Nossa Terra(TV ZIMBO), TD Hotels, a Charme Tours, Hotel Trópico Luanda, Social Surf Weekend, Pululukwa Lodge Resort, Café Del Mar e a província de Benguela premiada na categoria Destino Turístico.

Passado um ano continuamos ativos e mantemos a ambição de não parar de divulgar Angola e de criar soluções para o setor do turismo. Divulgar as unidades de alojamento, os locais a visitar e o que de melhor se vai fazendo é o nosso lema, mas também criar soluções para as agências de viagem poderem de forma prática operar no mercado.

Desta forma guardamos para esta data o lançamento do sistema integrado de divulgação de pacotes e roteiros turísticos dos mais diversos operadores de Angola. Neste sistema os agentes de viagens, guias de turismo e os operadores podem gerir e divulgar o seu produto e também podem vender o serviço de outros.

É uma ferramenta online que será lançada no dia 24 de maio na plataforma hoteisangola.com, em sites afiliados (hotéis, portais regionais, agências, etc).

“JUNTOS PROMOVEMOS ANGOLA”

Jorge Nunes