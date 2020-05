Luanda, Huambo e Uíge com novos governadores

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República, exonerou hoje as seguintes individualidades:

– Joana Lina Ramos Baptista Cândido, do cargo de Governadora da Província do Huambo;

– Sérgio Luther Rescova Joaquim, do cargo de Governador da Província de Luanda;

– Mpinda Simão, do cargo de Governador da Província do Uíge;

O Presidente da República, noutro decreto, nomeou:

– Lotti Nolika, para o cargo de Governadora da Província do Huambo;

– Joana Lina Ramos Baptista Cândido, para o cargo de Governadora da Província de Luanda;

– Sérgio Luther Rescova Joaquim, para o cargo de Governador da Província do Uíge;

Também hoje, o Presidente João Lourenço exonerou, a seu pedido, Alberto Paca Zuzi Macosso, do cargo de Vice-Gorvernador da Província de Cabinda para o Sector Político e Social, e nomeou para o mesmo cargo Miguel dos Santos Oliveira.

Por último, o Presidente da República exonerou Samahina de Sousa da Silva Saúde, do cargo de Secretário de Estado para o Planeamento e Ruth Madalena Mixinge, do cargo de Secretária de Estado Família e Promoção da Mulher, nomeando Milton Parménio dos Santos Reis, Secretário de Estado para o Planeamento e Elsa Maria Pires Lopes dos Santos Lourenço, para o cargo de Secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher.

CASA CIVIL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA em Luanda, 26 de Maio de 2020.