Putin de volta ao Kremlin, Rússia procura facilitar o bloqueio em algumas regiões

A Rússia, que registou o terceiro maior número de casos de coronavírus do mundo, confirmou 8.946 novas infecções, na Segunda-feira, elevando o seu número nacional para 353.427. As autoridades registaram 92 novas mortes, elevando o número para 3.633.

Moscovo, a região mais atingida da Rússia, está a entrar na sua nona semana de bloqueio. O prefeito Sergei Sobyanin disse que é muito cedo para suspender as restrições, mas permitiu que escritórios de registo estatais sejam abertos na capital a partir de Segunda-feira.

As fronteiras da Rússia permanecem fechadas, assim como as escolas e a maioria das lojas não essenciais, mas o primeiro-ministro Mikhail Mishustin instou os russos, na Segunda-feira, a não viajarem para o exterior de férias neste verão.

Mishustin, que voltou ao trabalho na semana passada após se recuperar do coronavírus, usou uma reunião televisionada do governo para dizer que os sanatórios licenciados seriam reabertos no 1º de Junho e que as estâncias turísticas poderiam abrir completamente quando a situação se tornasse normal.

“É melhor e mais seguro passar as férias no seu próprio país”, disse Mishustin.

Anna Popova, chefe do órgão regulador de saúde do consumidor da Rússia, disse que 44 das mais de 80 regiões da Rússia estão em posição de relaxar as restrições de bloqueio, permitindo que as pessoas façam caminhadas e reabram algumas lojas não essenciais.

Putin encontrou o chefe da empresa estatal Russian Railways, pessoalmente, na sua primeira aparição no Kremlin desde 9 de Maio, quando a Rússia comemorou a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Por semanas, Putin foi filmado na sua residência, a Oeste de Moscou, presidindo reuniões do governo por vídeo-conferência de uma sala que os críticos chamam de bunker.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não respondeu imediatamente quando questionado se Putin havia voltado a trabalhar normalmente no Kremlinno