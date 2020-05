As empresas do sector diamantífero poderão negociar as suas operações cambiais através da plataforma FXGO, segundo o BNA

O BNA adquiriu até ao dia 22 de Maio Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis às empresas do sector produtivo no valor de 10 mil milhões Kz. O montante corresponde a 10% do plafom da provado (100 mil milhões Kz),sendo que, a operação enquadra-se na estratégia do Governo de as ligeiras condições de acesso à liquidez das empresas em contexto de Covid-19, com efeitos sobre a manutenção das suas actividades e dos empregos.

Alemanha

O desempenho da economia fixou- se em-2,2%, no Iº trimestre de 2020. O registo representa um a diminuição de 2,1 p.p. em comparação a trimestre anterior é de 2,7p .p. em comparação ao período homólogo, em consequência dos impactos da COVID-19 sobre o consumo e produção no país.