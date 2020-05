General iraniano anuncia fim da ‘era da presença norte-americana’ no golfo Pérsico`

O anúncio do vice-chefe para os Assuntos Políticos do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irão (IRGC, na sigla em inglês), Yadollah Javani, ocorreu depois de os EUA ignorarem os protestos iranianos contra a presença norte-americana no golfo Pérsico