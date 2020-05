Depois do médio brasileiro Arthur ter recusado rumar a Turim, a Juventus terá questionado o Barcelona sobre a hipótese de colocar o passe de Ansu Fati na troca por Miralem Pjanic, segundo revela a Imprensa italiana.

O jovem avançado encaixa no habitual esquema táctico do treinador da Juve, Maurizio Sarri, que passa por 4x3x3 e pretende jogar com mais regularidade do que acontece no Barcelona.