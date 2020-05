Operadores de comércio e distribuição vão beneficiar de crédito

Produtores do comércio e distribuição assinam, hoje, Quarta-feira, memorando para acesso ao crédito, deu a conhecer o responsável do departamento para economia do Ministério da Economia e Planeamento, Jerónimo Pongolola.

Os operadores do comércio e distribuição serão beneficiados com uma linha de crédito, disponível para aquisição de produtos alimentares aos produtores nacionais. Estes, por sua vez, poderão vender a produção aos empresários e facilitarem a problemática do escoamento que tem sido o grande “calcanhar de aquiles” no sector agrícola.

“Com esta medida, os empresários podem comprar os produtos, transportarem aos estabelecimentos e, posteriormente, comercializarem em todo o território nacional. Se vai retirar muita produção do campo para as grandes plataformas comerciais.”, explicou.

Em relação ao mau estado das estradas, Jerónimo Pongolola disse que está em curso um conjunto de programas, que visam melhorar a mobilidade e que as mínimas condições estão criadas, pois problema não tem a ver somente com o péssimo estado das vias, mas sim, com outras questões.