Carta do leitor: Um bom exemplo de Cabinda

Por: Abílio Isaura

Luanda

Caro director do jornal OPAÍS

Li no site deste jornal a notícia sobre a produção de cacau em Cabinda. Fiquei muito feliz, porque gosto muito de chocolate, e ainda bem que afinal o nosso país pode produzir cacau e assim poderemos deixar de importar o pó de cacau e o chocolate, que aqui se vende muito caro e a maioria dos produtos só tem uma parte reduzida de chocolate.

Também fiquei contente porque o próprio governador de Cabinda está empenhado na promoção da produção do cacau pelos camponeses. Isto quer dizer que Cabinda não precisa de ser só petróleo, que a província apode exportar outros produtos. Mas ainda penso que o governador de Cabinda fez muito bem, seria bom que cada governador do nosso país fosse aos jornais e televisão falar dos produtos e das potencialidades das suas províncias e não aparecer só com a camisola do partido a fazer propaganda e com cestas básicas.

É assim que se faz nos outros países, cada um deve promover a sua produção, só assim os países avançam. Bem haja ao governador de Cabinda, senhor Marcos Nhunga.