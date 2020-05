Golungo Alto projecta construção de novas urbanizações

Um projecto para construção de novas urbanizações no município do Golungo Alto, província do Cuanza Norte, arranca este ano, anunciou, nesta Quarta-feira, o director municipal dos Serviços Técnicos, Urbanismo e Habitação, José Sebastião Xavier.

No âmbito do programa de autoconstrução dirigida, serão implementados três projectos, entre os quais, a urbanização da sede municipal, para atender o clamor da juventude sobre a problemática da falta de habitação e o reassentamento das populações vulneráveis.

Segundo o responsável, o programa será implementado em três anos, de forma faseada, prevendo para este ano, a construção de 200 casas, incluindo outros equipamentos sociais, num espaço já localizado na periferia da vila sede.

Dentre as obras destaca-se a construção de escolas, lojas, mercados, espaços de lazer, centros de saúde, bem como a construção de sistemas de produção e distribuição de energia eléctrica e água potável.

Os trabalhos visam melhorar as condições da população vulnerável, sobretudo, as vítimas das inundações, residentes em zonas de risco para as de maior segurança.

O município de Golungo Alto localiza-se a 56 quilómetros da cidade de Ndalatando (capital da província), controla 34 mil habitantes, na sua maioria camponesa, distribuídos pelas comunas da Cerca, Kiluange e Cambondo.