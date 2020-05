Ministério verga-se à memória do bispo emérito de Benguela

Neste momento de dor e de luto, o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente verga- se à memória desta ilustre figura e endereça à Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) os seus mais profundos sentimentos de pesar.

“O exemplo de vida de Dom Óscar Braga foi-nos deixado pela abnegação à religião, a valorização da cultura nacional e à dignidade da pessoa humana a quem dedicou e serviu durante mais de 50 anos de sacerdócio”, lê-se na nota. A vertente humanista do prelado foi determinante para que acompanhasse todas as fases da história de Angola, enquanto país independente, tendo contribuído com o seu conhecimento e orações, ao lado de outros Bispos católicos, para a promoção de uma cultura de paz e não-violência. O carinho e a admiração deixada pelo líder religioso demonstram as qualidades intimamente ligadas à vida social e espiritual do país.