Zap estreia “Floresta encantada do Clube Z show” no Dia da Criança

O programa estreia por ocasião do Dia Mundial da Criança, 1. Brincadeiras lúdicas e educativas serão o mote da programação do canal, ao longo do mês de Junho.

“Floresta encantada do Clube Z Show” é um espectáculo mágico, dinâmico, com músicas, histórias e brincadeiras encenado numa floresta encantada onde Viky e Kimbito interagem com o mundo infantil de forma educativa, lúdica, divertida e musical.

Por essa razão, no Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho, o canal ZAP Viva apresenta esta abordagem com assuntos relacionados ao meio ambiente, noções de cidadania, cultura, cuidados com a saúde e o bem-estar embalam a aventura do Clube Z, um espectáculo, onde as crianças vão divertir- se e aprender.

“O canal ZAP VIVA preparou para o mês da criança uma programação recheada de surpresas, com muita cor, magia e momentos de pura emoção para todas as famílias. Brincadeiras lúdicas e educativas serão o mote, ao longo do mês de Junho”, lê-se numa nota do canal.

O canal estende o convite para que ao fi m-de-semana, reúnam- se as famílias para assistir a filmes de animação como o ‘Coelho Kung Fu’, ‘Tarzan’ ou ‘A revolta dos perus’ e ainda à grande estreia de peças de teatro infantil, com assinatura do encenador Paulo Bolota.

A emissão está disponível nas posições 4 e 5 HD da Zap Viva. Celebrar o mês da criança e reviver grandes emoções da infância, são, entre outros, alguns dos motivos para estar-se ligado à tela, segundo a operadora de televisão angolana.