Angola vai licitar em breve novas zonas de exploração petrolífera

As empresas nacionais e internacionais já podem aceder ao pacote de dados para a exploração petrolífera das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kuanza. Em breve será feito o anúncio oficial para o início das novas licitações

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), na qualidade de concessionária nacional e detentora dos direitos mineiros para a prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos em todo o território angolano, informa todas as empresas que está disponível o Pacote de Dados referente aos blocos para a exploração petrolífera nas Bacias Terrestres do Baixo Congo (CON1, CON5 e CON6) e do Kwanza (KON5, KON6, KON8, KON9, KON17 e KON20).

As entidades que pretendam consultar os dados das bacias supracitadas e outras disponíveis, Monbem como participar num Data Show Room a realizar pela concessionária nacional, deverão manifestar o seu interesse através da página web da ANPG (www.anpg.co.ao).

A ANPG Informa ainda que, de acordo com o Cronograma de Actividades do Processo de Licitação 2020, estavam criadas todas as condições para que até ao final do mês de Maio fosse feita a divulgação do anúncio de intenção de lançamento do concurso público, nos termos do Decreto Presidencial n.º 86/18, de 02 de Abril.

No entanto, devido aos constrangimentos conjunturais actuais, causados pela pandemia de Covid-19, esta data pode sofrer pequenos ajustamentos. É importante, no entanto, realçar que apesar da conjuntura adversa, não se alteraram os objectivos das licitações calendarizadas anteriormente. Assim, mantém-se válida a necessidade de dinamizar e dar continuidade às operações petrolíferas no país, com destaque para a actividade de exploração.

A concessionária nacional publica em breve, no seu portal e nos meios de comunicação nacionais e internacionais, mais informação sobre a evolução do processo, bem como o anúncio de intenção de lançamento do concurso público.