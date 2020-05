Filme angolano Ar Condicionado no cartaz do festival de cinema online “We are one”

O filme angolano Ar Condicionado, a primeira longametragem de ficção realizada por Fradique e com produção da GERAÇÃO 80 é um dos filmes seleccionados para o festival online We are one: A Global Film Festival, cuja estreia acontece a 6 de Junho, pelas 16 e 45 minutos hora de Angola.

A película “Ar Condicionado” retrata uma jornada de mistério e realidade, uma crítica sobre classes sociais e como nós vivemos em conjunto nas esperanças verticais, no coração de uma cidade que é passado-presente- futuro.

Quando os ares condicionados começam misteriosamente a cair dos apartamentos na cidade de Luanda, Matacedo e Zezinha, um guarda e uma empregada doméstica, têm a missão de recuperar o aparelho do chefe. Essa missão leva-os à loja de materiais eléctricos do Kota Mino, que está a montar em segredo uma complexa máquina de recuperar memórias. O filme foi escrito, produzido, filmado e editado integralmente em Angola, Ar Condicionado nasce da urgência de se fazer mais cinema de ficção em Angola, reafirmando o compromisso da Geração 80 com o cinema independente de autor e relembrando que o cinema em Angola está vivo!

Nota do realizador

Foi num destes prédios localizado na Rua Rainha Ginga, numa das artérias da Mutamba, no coração da cidade de Luanda, que a narrativa se desenrola. Tal como Matacedo e Zézinha, o Prédio é também um personagem – principal – com todas as suas ramificações e infiltrações. Como muitos outros edifícios, construídos por volta dos anos 50 ainda durante o período colonial, está hoje carcomido pelo tempo, pela história, pela salvação individual.

Objectivos

Num momento em que o mundo atravessa uma situação de confinamento, o festival vai reunir filmes de vários realizadores selecionados por curadores com o objectivo de fornecer alívio e entretenimento para as pessoas de todo o mundo sem qualquer custo, imergindo o público em histórias de todo o mundo e dando voz aos cineastas num cenário global. A iniciativa é do Tribeca Film Festival em parceria com o YouTube e outros grandes festivais internacionais de cinema como Sundance, Cannes, Toronto, Roterdão, entre outros. Com acesso gratuito em todo o mundo, o festival vai decorrer durante 10 dias e poderá ser visto no link www.youtube.com/weareone.

Programação

A programação do festival incluirá longas e curtas-metragens de ficção, documentários, música, comédia e debates. Durante o festival, o público poderá fazer doações para o combate à Covid-19, e todas as receitas angariadas serão reencaminhadas para a Organização Mundial da Saúde – OMS e para várias instituições locais em todo o mundo.