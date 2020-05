Kobe Bryant no “HALL OF FAME” apenas em 2021

A cerimónia, a título póstumo, de Kobe Bryant no “Hall of Fame” da NBA vai apenas ser realizada em 2021. O evento estava marcado para 29 de Agosto próximo, mas acaba de ser adiado devido à pandemia da Covid-19.

“A cerimónia deverá ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano”, explicou Jerry Colangelo, presidente do conselho de administração do “Hall of Fame”,acrescentando que nas próximas semanas será definida a data exacta.

Kobe Bryant, que morreu em Janeiro num acidente de helicóptero, estava entre os nove nomes da classe de 2020 que iria entrar no “Hall of Fame”, juntamente com Tim Duncan e Kevin Garnett.