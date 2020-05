MPLA analisa projectos do sector dos Transportes

Os membros do Secretariado do Bureau Político do MPLA foram, nesta Quinta-feira, informados sobre os projectos estruturantes do sector dos Transportes, na perspectiva do aumento da sua contribuição financeira no Orçamento Geral do Estado e no processo de dinamização e diversificação da economia nacional, no período pós Covid-19.

De acordo com o comunicado final da 8.ª reunião extraordinária do partido no poder, analisaram a problemática do escoamento dos produtos agrícolas do campo para a cidade, a circulação de pessoas e mercadorias ao nível interprovincial, a revitalização dos transportes públicos urbanos e interurbanos, assim como o processo de redimensionamento dos aeroportos, caminhos-de-ferro, portos e operadores aéreos.

Conforme o documento, sob orientação da vice-presidente do partido, Luísa Damião, os membros do BP do MPLA apreciaram, igualmente, a resolução interna da III Sessão Ordinária do Comité Central do MPLA, o relatório de balanço das actividades desenvolvidas durante o I quadrimestre e o plano de tarefas para o II quadrimestre,

referentes ao ano de 2020.

Foram ainda informados, de acordo com o comunicado sobre o relatório de visitas de constatação efectuadas pela Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional aos projectos em curso em 56 municípios de 18 províncias, no quadro da apreciação da Conta Geral do Estado de 2018.

Os membros do BP, adianta, congratularam-se com as contribuições monetárias dos dirigentes, deputados e quadros do MPLA, no âmbito da campanha solidária para arrecadação de fundos, com vista a ajudar no combate à Covid-19.