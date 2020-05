Petro de Luanda prepara próxima época com 80 por cento do plantel assegurado

A direcção do clube tricolor, campeão da edição 2018/2019, já trabalha técnica e administrativamente na temporada que está por vir, uma vez que não quer ser surpreendida pelos adversários

O vice-presidente para o basquetebol do Petro de Luanda, Artur Barros, assegurou que a equipa técnica vai manter 80 por cento do plantel, visando a próxima temporada.

Por esta razão, o técnico Lazare Adingono, teoricamente, já trabalha para não ser surpreendido pelos seus adversários no arranque da prova.

Aliás, a época 2019/2020 foi anulada por força da Covid-19, pandemia que continua a assolar o mundo desde o ano passado.

O dirigente fez saber que em termos técnicos e administrativos a direcção já “dribla”, pois pretende os seus adversários.

Posto isto, quando se levantar a cerca sanitária em Luanda, os trabalhos de campo vão iniciar, mas os jogadores serão submetidos a outros programas de treino.

O Petro de Luanda, com um plantel à altura das encomendas, era o líder do campeonato que foi anulado no âmbito do combate e prevenção da Covid-19.

Ao longo da prova, os tricolores venceram os seus adversários sem muitos rodeios, uma vez que o seu cinco inicial e os demais atletas eram técnica e tacticamente regulares.

O 1.º de Agosto, rival de longa data dos tricolores, teve muitas dificuldades para travar o adversário em campo, aliás perdeu mais do que venceu.

O Campeonato Nacional sénior masculino de Basquetebol foi anulado com o Petro de Luanda no comando com 49 pontos, ao passo que o Interclube e o 1.º de Agosto ocupavam as posições seguintes.