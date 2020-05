Polícia britânica diz que assessor de Johnson pode ter violado isolamento

A Polícia do Reino Unido disse que Dominic Cummings, assessor de alto escalão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pode ter violado as regras do isolamento do coronavírus ao viajar de carro com a sua esposa e filho até um castelo, mas disse que não tomará nenhuma providência.

Cummings, que fez campanha pela aprovação da separação britânica da União Europeia no referendo de 2016 e ajudou na vitória eleitoral de Johnson em 2019, está a lutar para manter o emprego desde que revelações sobre uma longa viagem de carro no auge do isolamento provocaram revolta em todo o país.

Ele se recusou a pedir desculpas pela viagem, durante a qual percorreu 400 quilómetros até à propriedade dos seus pais no Norte da Inglaterra e foi a um castelo local segundo ele, testar a sua visão e sua habilidade ao volante após ter adoecido.

A Polícia de Durham disse que Cummings não cometeu um delito ao ir para a propriedade de seu pai em Durham, mas que a viagem de 41 quilômetros até o Castelo pode ter sido uma violação secundária dos regulamentos.

A corporação disse que “concluiu que pode ter havido uma violação secundária dos regulamentos que teria uma intervenção policial”.

“A força policial de Durham vê isto como uma violação secundária porque não houve violação aparente do distanciamento social”.

A Polícia ainda disse que, se um agente tivesse parado Cummings durante a viagem, teria o aconselhado a voltar para a casa dos pais.

Johnson e ministros do seu governo disseram várias vezes que Cummings não fez nada de errado ao viajar propriedade do seu pai, enquanto quase 70 milhões de cidadãos britânicos aderiam ao conselho do governo de ficar em casa.

O relato sobre a viagem de Cummings foi publicado primeiramente pelos jornais The Mirror e The Guardian.

O primeiro-ministro e o seu escritório de Downing Street disseram que algumas das reportagens sobre seu assessor são inexactas.

A Polícia disse não ter encontrado indícios suficientes para corroborar as reportagens segundo as quais Cummings voltou a Durham no dia 19 de Abril.

“A força policial de Durham não adoptará outras acções nesta questão e informou o senhor Cummings de decisão”. Downing Street disse que Johnson vê a questão superada.

“O primeiro-ministro disse que acredita que o senhor Cummings se comportou sensata e legalmente, dadas todas as circunstâncias, e considera o assunto encerrado”, disse o porta-voz de Downing Street.