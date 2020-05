Covid-19: Clínica Multiperfil cercada depois de gerar casos. Angola regista mais 3 infectados

A clínica Multiperfil, sediada no Morro Bento, em Luanda, está cercada, depois de gerar dois casos de transmissão local, contactos do “Caso 50”, idoso de 88 anos que esteve internado neste recinto hospitalar, tendo falecido, avançou o secretário de Estado para a Saúde, Franco Mufinda, hoje, no CIAM.

Após ter-se anunciado que o Caso 50 estava infectado, as autoridades sanitárias acharam conveniente isolar, apenas, um piso da clínica, mas agora com o surgimento de mais dois casos, as autoridades decidiram isolar toda a estrutura.

Além destes dois casos, o país registou mais um, perfazendo três, nas últimas 24 horas.

Os infectados, segundo avançou Mufinda, são duas angolanas, de 42 e 82 anos, residentes do Talatona, e um cidadão guineense de 35 anos, contacto do “Caso 31”.

O país totaliza 84 casos, quatro óbitos, 18 recuperados e 62 casos activos.

Em actualização…