‘Furioso’: Biden critica Trump por ‘autorizar’ tiros sobre manifestantes após morte de homem negro

O candidato presidencial democrata Joe Biden, num comunicado divulgado nesta Sexta-feira (29), disse que está furioso com o comentário do Presidente dos EUA, Donald Trump, que sugeriu que a Guarda Nacional dispare sobre manifestantes que protestam contra a morte de George Floyd no estado de Minnesota.

“Não impulsionar o tweet do Presidente”, disse Biden pelo Twitter. “Não darei a ele essa amplificação. Mas ele está a pedir violência contra cidadãos americanos durante um momento de dor para tantos. Estou furioso, e você também deveria estar”.

Biden destacou que falaria mais sobre os eventos no Minnesota ainda na Sexta-feira (29).

Na noite de Quinta-feira (28), Trump alertou que os manifestantes que destroem e roubam negócios nas cidades de Minneapolis e St. Paul podem ser mortos por membros da Guarda Nacional.

“Acabei de falar com o governador Tim Walz e lhe disse que o Exército está com ele o tempo todo. Qualquer dificuldade e assumiremos o controlo, mas, quando os saques começarem, as filmagens começarão”, escreveu Trump num tweet que mais tarde foi sinalizado e ocultado pelo Twitter por violar as regras da plataforma social sobre glorificar a violência.

Os distúrbios públicos surgiram na Terça-feira (26) após a morte de Floyd, um homem afro-americano que perdeu a vida na Segunda-feira (25) depois de ser preso por polícias na cidade de Minneapolis.